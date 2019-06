“Come Michael Jackson” Ilary Blasi sotto attacco | distrutta per ‘quella’ foto

caffeinamagazine

(Di giovedì 6 giugno 2019) Sembra proprio che non vedremo piùal timone del prossimo Grande Fratello ViP. Stando alle ultime voci di corridoio, dopo 3 anni al timone del reality di Canale 5 la moglie di Francesco Totti verrà sostituita. La notizia di una nuova conduttrice al GF Vip circola già da tempo, ma negli ultimi giorni sembrerebbe sempre più concreto l’elenco di quelle più papabili. E secondo Nuovo Tv, il magazine diretto da Riccardo Signoretti, i vertici di Mediaset starebbero puntando (ancora) su Barbara D’Urso, già presentatrice del Grande Fratello versione (più o meno) Nip. È ancora presto per avere certezze: la stagione televisiva si è appena conclusa e c’è tutta l’estate davanti. Quello che invece è sicuro è che la bellaè finita di nuovo nel mirino degli hater. Bellissima e “scintillante”, l’abbiamo ritrovata come ospite d’onore insieme alla sua amica Silvia Toffanin alla ...

66thand2nd : RT @ilTascabile: 'Come se la vita fosse una festa e una bugia perenne': l'ultimo libro di Margo Jefferson indaga l'eredità e la parabola di… - ilTascabile : 'Come se la vita fosse una festa e una bugia perenne': l'ultimo libro di Margo Jefferson indaga l'eredità e la para… - ChiaZe93 : RT @__valfoy: Possiamo soffermarci su Michael che ha detto come usare le emoj per significare lo squirt e di non fare gli innocenti perchè… -