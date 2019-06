Cobolli Gigli su Sarri | ' L' Avvocato non l' avrebbe preso' | possibile ritorno di Pogba

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) L'ex presidente bianconero,, in una recente intervista ha ricordato il brutto gesto dell'ex allenatore del Napoli: "L'Gianni Agnelli nonmai optato per lui...", queste sono le parole di. Il riferimento è al famoso gesto che fece Maurizioil 22 aprile 2018, quando l'allenatore mostrò il dito medio ad alcuni tifosi bianconeri. Il tutto successe prima dell'importante sfida di campionato tra il Napoli e la Juventus. Ma il tecnico toscano si è sempre difeso dicendo che non si trattava di tutti i tifosi ma solo di una parte di loro che sputarono contro il pullman del Napoli. Peril tecnico toscano non ha grandi doti comunicative, e dice: "si innervosisce subito e getta il cappello a terra durante l'allenamento, spesso bestemmia anche in pubblico". La confusione della dirigenza sulla scelta del nuovo allenatore L'acquisto l'anno ...

