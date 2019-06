Clima | piano per mitigazione emissioni CO2 al Politecnico di Milano

Energia e Clima - il commissario Canete : il piano dell’Italia è fattibile ma “deve essere più chiaro” : In riferimento alla proposta di piano nazionale integrato Energia e clima, inviata dall’Italia alla Commissione europea, il commissario europeo Arias Canete, in un’audizione alle commissioni Ambiente, Attività produttive, Politiche Ue di Camera e Senato, ha dichiarato: “In generale il piano italiano è molto ben sviluppato e in linea con gli standard previsti dal regolamento, ma bisognerebbe lavorare meglio sulle sinergie tra i ...

Ambiente e primarie USA : Joe Biden lancia un piano da 5.000 miliardi di dollari contro i cambiamenti Climatici : Punta tutto sul clima Joe Biden per difendersi dalle critiche che gli sono arrivate dall’ala liberal del partito. L’ex vice presidente americano, candidato favorito alle primarie democratiche di Usa 2020 infatti ha lanciato un piano da 5.000 miliardi di dollari per la lotta ai cambiamenti climatici. Chiede un’economia con energia pulita al 100% e zero emissioni nette entro il 2050. Un piano quello di Biden costerà 1.700 ...

Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima - CIB : “L’agricoltura è pronta a dare il proprio contributo” : CIB ha partecipato alla consultazione pubblica, indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico, sul Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il Consorzio ha rappresentato, con i propri commenti e proposte, gli oltre 850 soci che costituiscono un patrimonio di 1600 impianti agricoli di digestione anaerobica sui circa 2000 installati in Italia. Il PNIEC 2019, si spiega in una nota, “è un’importante occasione per ...

Fridays for Future - aspettando Greta : la piazza dei ragazzi per il Clima. ‘Per ora borracce e differenziata. Il resto? Pian piano’ : Quando gli chiedi l’ultima volta in cui sono andati da McDonald si scherniscono. Giorgio, 14 anni, ammette ridendo di averci mangiato ieri, “Gran Crispy Mcbacon con patatine grandi e coca cola”, mentre Filippo, capelli neri, timidissimo, dice di sentirsi in colpa per aver preso un cestino di pollo fritto: “Lo so, è terribile”. Ma c’è anche Lorenzo, 17enne, che al fast food c’è andato addirittura poche ore fa, “ma ho preso un muffin per ...

Clima - interviene la scienza : il piano segreto degli ingegneri per salvare il pianeta : Per combattere il cambiamento Climatico arriva in campo la scienza: esiste infatti un piano segreto a cui lavorano alcune delle menti più brillanti del mondo scientifico mondiale per decarbonizzare il pianeta e azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050. Nel progetto sono coinvolti ingegneri, architetti, tecnici, biochimici, periti e docenti universitari, che sono stati chiamati a raccolta a inizio aprile a Milano. A organizzare l’incontro ...

Piano Clima-energia - Confindustria : “Pronti 300 miliardi in 10 anni” : “Il sistema industriale italiano è pronto a fare la sua parte per raggiungere importanti obiettivi di sostenibilità nell’interesse del Paese” e prevede per l’Italia “un programma di investimenti per oltre 300 miliardi in 10 anni che può dare una spinta al Pil pari a circa lo 0,5% l’anno. Si tratta di un impiego di risorse senza precedenti nella storia del Paese che deve essere guidato da una visione strategica ...