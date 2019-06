Claudia Galanti hackerata | rubati scatti privati della showgirl | in passato flirt con ...

Claudia Galanti - hackerato il profilo : "Sono stata ricattata" : La modella paraguaiana Claudia Galanti ha rivelato su Instagram che le è stato hackerato il profilo. Ecco cosa ha scritto sul suo account: "Ciao a tutti !!! Sono stata hackerata! Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei messaggi, nelle mi foto, in tutti i miei profili social. Si è presentato con un nickname. Mi ha tempestato di messaggi, mi ha chiesto soldi. Surreale .Ancora non sono riuscita a riavere ...

Messaggi e foto rubate. Sono stata ricattata! Claudia Galanti vittima degli hacker : Brutta avventura per Claudia Galanti, che ha raccontato di essere stata vittima di un hacker che le avrebbe prima rubato dei dati personali e poi avrebbe cercato di ricattarla. La Galanti ha pubblicato un Messaggio in cui racconta di essere stata ricattata da un uomo misterioso : “Ciao a tutti! Sono stata hackerata! Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei Messaggi, nelle mi foto, in tutti i miei ...

Claudia Galanti hackerata : «Rubate telefonate - mail - foto e social. Poi sono stata ricattata» : Una brutta avventura per Claudia Galanti, a cui hanno “rubato” la vita digitale. Un hacker infatti, come ha fatto sapere la stessa showgirl paraguaiana da Instagram, è riuscito a entrare nel suo smartphone avendo accesso a telefonate, messaggi, posta e profili social e poi l’ha ricattata chiedendole del denaro. Una sventura che Claudia non è ancora riuscita a risolvere del tutto: “Ciao a tutti !!! sono stata hackerata! – ha confessato con un ...

Claudia Galanti hackerata : «Rubate telefonate - mail - foto e social. Poi sono stata ricattata» : Una brutta avventura per Claudia Galanti, a cui hanno ?rubato? la vita digitale. Un hacker infatti, come ha fatto sapere la stessa showgirl paraguaiana da Instagram, è riuscito a...

La solitudine di Claudia Galanti dopo la morte della figlia : una constatazione amara, di solitudine e delusione quella di Claudia Galanti. Pensieri che rilascia al settimanale Chi . La morte di sua figlia Indila , scomparsa nel 2014, ha devastato ...

Il dramma di Claudia Galanti : “Dopo la morte di mia figlia sono spariti tutti” : Claudia Galanti torna a parlare del dramma della morte di sua figlia e svela di essere stata abbandonata da tutti proprio quando aveva più bisogno d’aiuto. Bellissima, forte eppure fragile, la modella paraguaiana ha vissuto una tragedia indicibile. Nel dicembre del 2014 sua figlia Indila Carolina Sky, che aveva otto mesi, si è spenta durante il sonno a causa di un batterio. Una morte arrivata all’improvviso, che ha cambiato per ...

Claudia Galanti : "Dopo la morte di mia figlia sono spariti tutti" : Solo pochi giorni fa l'ex modella paraguaiana Claudia Galanti aveva ricordato su Instagram la scomparsa della figlia Indila Carolina, avvenuta il 21 marzo 2014 di ritorno da un viaggio all'estero con il padre.Ieri è uscita su Chi un'intervista alla Galanti in merito al post-tragedia: “L’amore mi ha abbandonato da troppo tempo. Amore inteso come amicizia, fratellanza, il sentimento di persone che ieri mi ‘leccavano’ solo perché sapevano di ...

Claudia Galanti : ‘Dopo la morte di Indila e l’arresto di Arnaud sono spariti tutti’ : “L’amore mi ha abbandonato da troppo tempo. Amore inteso come amicizia, fratellanza, il sentimento di persone che ieri mi ‘leccavano’ solo perché sapevano di potersi approfittare della mia persona e di quello che potevo offrire, donare, regalare. Ero un bancomat per molti, troppi di quelli che mi stavano accanto. Dentro di me lo sapevo, ma volevo ‘non vedere’. Poi, dopo la morte di Indila e l’arresto di ...