Clarissa Marchese rincara la dose | Nel mio mondo non c' è posto per la gente

Clarissa Marchese riceve delle minacce di morte. La sua risposta - : Marina Lanzone La polemica è partita da un post "infelice" pubblicato dalla ex Miss Italia sul suo profilo Instagram. La situazione è, però, sfuggita di mano La neo-sposa Clarissa Marchese ha ancora gli occhi puntati su di lei. La polemica, nata da una sua frase “infelice” in risposta a chi aveva criticato il suo look nuziale, ha preso una piega sbagliata. A quanto pare qualcuno ha augurato alla ex Miss Italia di morire e lei non è ...

Chiofalo contro Clarissa Marchese : 'Facce da bravi ragazzi - ma invece sono perfidi' : Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono convolati a nozze soltanto da pochi giorni. I due si sono sposati a Caserta e a presenziare a questo evento ci sono stati diversi volti noti di Uomini e Donne. Le telecamere hanno ripreso tutti i momenti più salienti, che sono stati poi postati all'intero del sito di The Hottest Wedding. In molti sono i fan della donna che non hanno però apprezzo l'abito della sposa, i capelli o il make-up ed hanno ...

Matrimonio da favola per Clarissa Marchese e Federico Gregucci di Uomini e Donne : Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono giurati amore eterno, le nozze della coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne si sono celebrati in Campania. Il 30 maggio sono convolati a nozze due dei personaggi più famosi di Uomini e Donne: Clarissa Marchese, ex tronista, e Federico Gregucci, l’ex corteggiatore che la siciliana scelse come suo fidanzato.-- Un nuovo Matrimonio nato sotto l’egida di Maria De Filippi, che nel 2016 decise di ...

