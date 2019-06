Chi vincerà l' E3 2019 secondo i lettori di Eurogamer it? - articolo

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019) Le porte dell'Cafe si chiudono ed è giunto il momento di fare un po' di chiarezza tra le chiacchiere da bar sui possibili vincitori dell'E3che abbiamo sentito in queste ore tra idi.it.Iniziamo subito con il nuovo protagonista dell'E3 che a breve presenterà effettivamente il suo servizio: con prezzi, line-up, data di uscita e tutto quello che ci serve sapere. Ovviamente parliamo di Google con Stadia che, a quanto pare, ha diviso il nostro pubblico.La maggioranza però, quasi il 55% dei, ritiene di non essere interessato a Stadia, in quanto hardcore gamer, e che il servizio non sarà poi così appetibile. Per scoprirlo, comunque, non dovremo aspettare molto tempo!Leggi altro...

