Che D-day globalista

Sabato è il Tintarella Day - alla scoperta della dieta Che abbronza : Dopo un lungo periodo di attesa con il caldo arriva il #Tintarelladay per prepararsi in modo naturale all’estate con il sospirato colore ambrato della pelle. L’iniziativa è della Coldiretti che Sabato 8 giugno 2019 dalle ore 9,30 offre la possibilità di scoprire la dieta che abbronza nei principali mercati di Campagna Amica in tutta Italia a partire da quello della Capitale al Circo Massimo in via San Teodoro 74. Il #Tintarelladay dopo un maggio ...

Everest Day : la celebrazione della vetta più alta al mondo - tra polemiChe e preoccupazioni : Oggi si celebra l’Everest Day, ma i festeggiamenti sono abbastanza lontani dall’occasione, infatti si moltiplicano gli allarmi per le condizioni selvagge in cui ormai si svolge la scalata alla montagna più alta al mondo. Il tetto del mondo declinato ad un circo ad alta quota, invaso di persone inesperte che spingono per trovare il posto giusto per farsi un selfie. Il numero eccessivo di scalatori, improvvisati e non, e la ristretta ...

Tencent è al lavoro su un gioco Che sembra davvero un clone di Days Gone : L'esclusiva PS4 Days Gone ha riscosso un buon successo presso la critica e i fan, tanto da portare il colosso Tencent a sviluppare un titolo davvero molto simile.Seguendo quella che sembra essere la moda del momento, la compagnia ha deciso di realizzare un gioco per mobile clone di Days Gone, come segnalato su ResetEra. Del progetto sappiamo molto poco, ma da un video possiamo vedere come Tencent si sia fortemente ispirata al titolo di Bend ...

Nuovi videogiochi in offerta con MediaWorld X-Days : in sconto anChe Red Dead Redemption 2 dal 25 maggio : Videogiocatori unitevi e gioite, i MediaWorld X-Days sono tornati ad impazzare sul sito della celebre catena di elettronica di consumo. E, come già accaduto in passato con le stesse modalità, vanno a toccare anche il nostro amato universo in pixel e poligoni, con tanti sconti su console, accessori e sui principali videogame del momento. Prima di andare a snocciolare le offerte più interessanti, è importante sottolineare che gli X-Days sono ...

Fridays For Future - l’annuncio di Greta per il prossimo sciopero globale : “si muovano anChe gli adulti” : La lotta contro i cambiamenti climatici non si ferma con “global strike” dei giovani, infatti ha iniziato a coinvolgere anche gli adulti, come in Francia dove 130 scienziati che hanno formalizzato il proprio sostegno al movimento e i sindacati hanno chiesto ai lavoratori di scioperare o compiere alcuni gesti simbolici – come indossare una fascia al braccio – in segno di solidarietà con i ragazzi. L’invito diretto agli adulti è ...

Fridays for Future in Sicilia : non solo clima ma anChe libertà di espressione e di insegnamento : Numerosi cortei oggi riempiranno le strade e le piazze in tutta la Sicilia in occasione dei Fridays for Future.”Siamo in piazza in tutta la Sicilia con Fridays for Future per cambiare il sistema che ci sta portando al disastro climatico“, “in lotta contro i cambiamenti climatici“: dalle scuole e dalle università “parte la ribellione dei giovani“, dice Arianna Castronovo, dell’esecutivo regionale ...

Il day time "invernale" di Rai1 va avanti anChe a giugno : Che si ripartisse da zero rispetto allo schema previsto inizialmente per i palinsesti estivi e relativi e conduttori già ve lo avevamo detto da queste colonne, ma qualcuno nel frattempo deve aver pensato che qualcosa comunque deve andare in onda. La difficoltà di trovare la quadra rispetto ad una situazione che ormai pare sfuggita di mano a tutti, è senza ombra di dubbio la motivazione rispetto alla decisione cui si è arrivati nelle ultime ...

WWE Smackdown – Report - risultati e highlights ultima puntata : anChe senza Big-E il New Day fa la differenza : Seconda serata consecutiva alla O2Arena di Londra. Dopo l’ultima puntata di RAW (qui trovate il Report) tocca a Smackdown mettere in scena il suo ultimo appuntamento prima di Money in the Bank chi si terrà domenica notte in diretta dall’1.00 su Sky Primafila. La puntata blu si apre quasi allo stesso modo di quella rossa. A 24ore di distanza infatti ecco di nuovo sul ring The Miz e Roman Reigns ed ecco di nuovo Shane McMahon che ...

Formula 1 – Test Barcellona - Day-2 : terminata la sessione del mattino - Che sorpresa Fuoco con la Ferrari [TEMPI] : Magnussen davanti a tutti al termine della sessione del mattino della seconda giornata di Test a Barcellona, ma gli applausi sono tutti per il giovane Fuoco E’ in corso al Montmelò la seconda giornata di Test di Formula 1. I team, dopo il Day-1 svolto ieri a Barcellona, sono nuovamente a lavoro oggi sulla pista spagnola. Al termine della sessione del mattino è Magnussen il più veloce, che ha fermato il cronometro ...

Doris Day - la diva semplice Che fu "fidanzata d'America" - : Antonio Lodetti Resta indimenticabile in «L'uomo che sapeva troppo» di Hitchcock dove canta la deliziosa «Que sera, sera» La semplicità non diminuiva la sua classe e il suo stile, anzi. La sua libertà venata di raffinatezza, l'ha fatta diventare «la fidanzata d'America». E soprattutto era un'artista completa che recitava, ballava e cantava divinamente. Insomma Doris Day, scomparsa a 97 anni (proprio il giorno del suo compleanno) era ...

