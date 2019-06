calcioefinanza

(Di giovedì 6 giugno 2019) L’accusa di stupro mossa a Cristiano Ronaldo dall’ex mostatunitense Katherynresta in piedi. I legalidonna l’hanno ritirata dal tribunale del Nevada, ma hanno deciso di presentarla al Tribunale federale degli Stati Uniti. «Lenon sono state», ha detto la. «La denuncia ritirata l’abbiamo presentata negli stessi … L'articoloCR7, il: «non

GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: Caso CR7, il legale della Mayorga: «Accuse non ritirate, solo cambiato sede» - juricastellani : RT @CalcioFinanza: Caso CR7, il legale della Mayorga: «Accuse non ritirate, solo cambiato sede» - LucaMilan18 : RT @CalcioFinanza: Caso CR7, il legale della Mayorga: «Accuse non ritirate, solo cambiato sede» -