Carenza medici | richiamati specialisti in pensione

(Di venerdì 7 giugno 2019) La Giunta regionale della Liguria ha deliberato la possibilita' di far tornare in servizio gliandati inda meno di due anni per coprire l'assenza dinegli ospedali. La delibera prevede di poter rientrare in servizio con contratti a tempo determinato e sara' operativa nella seconda meta' del mese di giugno."Tra dover fare scelte dolorose per il sistema per mancanza dio chiedere a chi e' indi tornare a svolgere l'attivita', io scelgo la seconda opzione. Non si tratta di contrapporre i giovanicon quelli in: la scelta compiuta e' un'estrema ratio per far fronte a un'emergenza non solo ligure ma nazionale", commenta l'assessore regionale alla Sanita' Sonia Viale.Sul caso interviene, con una interrogazione al ministro della Sanita', la deputata del Pd Raffaella Paita che chiede di "garantire un rafforzamento del ...

