Carabinieri al lavoro ad Ostia | 3 arresti presso stazione metropolitana

Carabinieri al lavoro il 2 giugno : 7 in manette per borseggio - furto e rapina : Roma – In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, che hanno richiamato nella Capitale migliaia di persone, i Carabinieri hanno messo in campo un servizio di controllo ad hoc finalizzato a scongiurare qualsiasi fenomeno di illegalita’. I Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno fatto scattare le manette ai polsi di 5 donne rom di origini bosniache, di eta’ compresa tra i 25 e i 33 anni, sorprese nei ...

Carabinieri al lavoro a Casal Bertone : 4 spacciatori in manette : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno intensificato i controlli nella zona di Casal Bertone, arrestando 4 persone, in poche ore. In particolare, a finire in manette e’ stato un 35enne nato in Svizzera, ma residente a Roma, sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina ad un 25enne romeno, a sua volta identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma in qualita’ di assuntore di droghe. ...