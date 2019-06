Calciomercato Napoli | in uscita Mario Rui e Verdi Tuttosport | Torino interessato | Cairo

Calciomercato Napoli - Il Mattino : “Attacco e terzini - il punto su opzioni e trattative” : Calciomercato Napoli, Il Mattino: “Attacco e terzini, il punto su opzioni e trattative” Calciomercato Napoli, Il Mattino: “Attacco e terzini, il punto su opzioni e trattative”. “Diversi i profili individuati per rinforzare l’attacco. Lo spagnolo Rodrigo del Valencia, che oltre al Napoli piace a diversi club e innanzitutto al Barcellona, ha parlato del suo futuro dal ritiro con la nazionale spagnola ...

Calciomercato Napoli : James Rodriguez torna al Real. Pronto per gli azzurri? : Calciomercato Napoli: James Rodriguez torna al Real. Pronto per gli azzurri? Dopo un anno di voci che si rincorrevano, ora è ufficiale: James Rodriguez non è stato riscattato dal Bayern Monaco. Nonostante le due buone stagioni passate in Baviera, per l’asso colombiano i tedeschi non hanno esercitato l’opzione per il riscatto dopo il prestito biennale, con il trequartista che fa dunque ritorno al Real Madrid, club detentore del ...

Calciomercato Torino - Mario Rui + Verdi : il doppio colpo può arrivare dal Napoli : Calciomercato Torino – Il Torino programma il futuro con l’intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva per la prossima stagione con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Europa. La squadra è già altamente competitiva ma si cerca il definitivo salto di qualità con due-tre innesti in grado di fare la differenza. Si guarda con attenzione in casa Napoli, arrivano conferme sull’interesse per ...

Calciomercato Napoli - Grimaldo nel mirino - Il Mattino : “Nell’affare anche Mario Rui”. I dettagli : Calciomercato Napoli, Grimaldo nel mirino, Il Mattino: “Nell’affare anche Mario Rui”. I dettagli Calciomercato Napoli, Grimaldo nel mirino, Il Mattino: “Nell’affare anche Mario Rui”. Un altro esterno dopo Giovanni Di Lorenzo arrivato la settimana scorsa dall’ Empoli. Dopo la destra, il Napoli si appresta a completare il reparto anche sull’ out mancino, dove probabilmente Mario Rui lascerà. I ...

Calciomercato Napoli - il PSG fa sul serio per Koulibaly : la richiesta di De Laurentiis è spropositata : Il presidente del Napoli avrebbe chiesto infatti una cifra spropositata per Koulibaly, finito nel mirino del Paris Saint-Germain Kalidou Koulibaly è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che ha individuato nel difensore senegalese il profilo perfetto per rinforzare il proprio reparto difensivo. Foto Fabio Sasso/LaPresse Stando a quanto riferito però dai media francese, la richiesta del presidente De Laurentiis sarebbe troppo alta: ...

Calciomercato Napoli - prende forma la squadra per la prossima stagione : due super colpi che fanno sognare i tifosi [NOMI] : 1/14 Napoli prossima stagione ...

Calciomercato Napoli - Zapata nel mirino - fissato il prezzo : pronte 6 cessioni per finanziare il colpo : Calciomercato Napoli, Zapata nel mirino, fissato il prezzo: pronte 6 cessioni per finanziare il colpo Calciomercato Napoli, Zapata nel mirino. Vi abbiamo già anticipato di come il Napoli si stia muovendo per aggiucarsi un attaccante di qualità. I nomi più quotati restano quelli di Rodrigo del Valencia, Hirving Lozano del Psv e Duvan Zapata dell’ Atalanta. Per quest’ ultimo, secondo Gianluca Di Marzio, nel corso della ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Pogba alla Juve - la nuova Inter di Conte - Napoli scatenato : Pogba alla JuveNTUS – La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di “Calciomercato – L’originale“, il consueto programma di Sky che da oggi accompagnerà tifosi ed appassionati di calcio in seconda serata. A detta del noto giornalista, lo United non vorrà di certo svenderlo dopo averlo pagato profumatamente, anzi probabilmente non si andrà sotto gli stessi 100 milioni. A ...

Calciomercato Juventus - James Rodriguez : è sfida al Napoli e il Bayern non lo riscatta : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano James Rodriguez. Il mancino colombiano è uno dei nomi che più incuriosiscono sul mercato mondiale e tanti sono i corteggiatori soprattutto in Italia. A spalancare le porte all'approdo del giocatore nel Bel Paese ci pensa oggi il quotidiano tedesco Kicker che spiega come non ci sarà il riscatto del cartellino da parte del Bayern Monaco. I campioni di Germania avrebbero un'opzione per ...

Calciomercato Napoli - James Rodriguez sempre più vicino : il Bayern non lo riscatta : Da qualche giorno il suo nome viene accostato al Napoli, città in cui ritroverebbe Carlo Ancelotti. James Rodriguez potrebbe rappresentare un colpaccio da parte degli azzurri, che rilancerebbero un calciatore dalle indubbie qualità ma che non ha reso ultimamente per come può. Adesso, ad avvalorare l’ipotesi di un possibile approdo in Italia, il mancato riscatto del Bayern Monaco, che lo aveva acquisito in prestito dal Real Madrid nel ...

Calciomercato Napoli - Diega Costa o Mauro Icardi - Tuttosport : “Azzurri preparano il grande colpo per l’attacco” : Calciomercato Napoli, Diega Costa o Mauro Icardi, Tuttosport: “Azzurri preparano il grande colpo per l’attacco” Calciomercato Napoli, Diega Costa o Mauro Icardi. L’ edizione odierna di Tuttosport aggiunge nuovi dettagli a ri rumors e le indiscrezioni che da giorni si susseguono. Il club azzurro cerca un altro forte attaccante da affiancare ad Arek Milik per la prossima stagione. Entrambi gli obiettivi hanno ingaggi ...

Calciomercato Napoli - si guarda in casa Real Madrid : Hernandez - Ceballos e Llorente gli obiettivi : Calciomercato Napoli – Il Napoli programma già la prossima stagione. Si riparte da Ancelotti con l’obiettivo di migliorarsi. Giuntoli è al lavoro per regalare al tecnico dei colpi di spessore durante la prossima sessione di Calciomercato. Dopo l’operazione Di Lorenzo, con il terzino dell’Empoli arrivato in Campania per 9 milioni di euro, Giuntoli guarda in Spagna e precisamente in casa Real Madrid: tre gli obiettivi ...

Calciomercato domenica 2 giugno : Napoli su James Rodriguez - scambio Dybala-Icardi : Calciomercato 2 giugno- Napoli: come confermato da De Laurentiis, il Napoli sarebbe pronto a mettere le mani su un grande attaccante. Arriverà una punta di spessore, un giocatore capace di spostate gli equilibri offensivi. Ci sarà un nuovo affondo assalto a Cavani? Bisognerà aspettare l’evolversi della situazione. Detto questo, i partenopei hanno già chiuso per […] L'articolo Calciomercato domenica 2 giugno: Napoli su James ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti ha il sì di James Rodriguez : si tenta il colpo ad effetto : Calciomercato Napoli – Il Napoli tenta il grande colpo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Ancelotti avrebbe ottenuto il sì di James Rodriguez, fantasista del Bayern Monaco. Il procuratore del calciatore è il potente Jorge Mendes, che ha un ottimo rapporto con Ancelotti, che ha già allenato James in due occasioni: al Real Madrid e al Bayern Monaco. Il colombiano ha vissuto fasi alterne nelle ultime stagioni e provare una nuova ...