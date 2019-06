Calciomercato Lecce | vicinissimo il colpo Zahovic per l’attacco | Meluso in Slovenia per

calcioweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019)– Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb ilpotrebbe chiudere per un attaccante. Il dsè volato inper arrivare a, punta del Maribor. Classe ’95, nazionale sloveno,ha segnato 36 gol nelle ultime due stagioni in patria. L’attaccante vanta anche due gol in Champions League e 1 in Europa League con il Maribor. Ilè pronto ad offrire fino a 3 milioni per assicurarsi il bomber., portoghese di nascita e figlio d’arte (suo padre Zlatko ex attaccante di Porto, l’Olympiakos, Valencia e Benfica), è una punta veloce, tecnica e con un innato senso del gol.L'articoloilper l’attacco:inper chiudere CalcioWeb.

