Calciomercato Inter | Eriksen vuole lasciare il Tottenham | i nerazzurri studiano i

Calciomercato Inter : per Barella ormai è fatta. Si chiude a breve : Calciomercato Inter: per Barella ormai è fatta. Si chiude a breve Dopo un lungo chiacchierare sembra finalmente essere giunta una conclusione: Nicolò Barella diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter. I nerazzurri sembrerebbero infatti aver finalmente superato la folta concorrenza per il giovane centrocampista classe ’97 e sono pronti l’affare forse già a partire dalla prossima settimana. Tassello molto importante ...

Calciomercato Napoli - in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport : Torino interessato - Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa : Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa. I due azzurri con le valige pronte potrebbero presto dire addio alla maglia azzurra per trasferirsi in terra sabauda. Tutto ciò dopo una stagione non proprio entusiasmante per l’ ...

Calciomercato Inter - incontro con il Cagliari per Barella : la richiesta del club rossoblù è altissima : Nel corso di una cena svoltasi ieri sera a Milano, Inter e Cagliari hanno cominciato a parlare di Barella, per il quale i rossoblù chiedono 50 milioni Trovato l’accordo con il giocatore nei giorni scorsi, l’Inter ha iniziato ufficialmente la trattativa con il Cagliari per Nicolò Barella, profilo individuato dal club nerazzurro per rinforzare il proprio centrocampo. LaPresse/Pennacchio Emanuele Nella serata di ieri c’è ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Affari Inter-Cagliari - Torino e Atalanta scatenate : trattative Calciomercato – Incredibile doppio salto dalla C alla A per il Lecce, guidato dal tecnico Fabio Liverani in maniera egregia. Più volte, anche di recente, l’allenatore dei salentini si è espresso in merito alle mosse che serviranno ai giallorossi per competere al meglio in massima serie. In attacco, verranno confermati La Mantia e Falco, ma ci saranno altri innesti a dar manforte al reparto. Si parla di Andrea Pinamonti, ...

Calciomercato Roma - chiesto Mauro Icardi all’Inter : potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko : Il club giallorosso si è informato sulla situazione Icardi, provando ad inserirlo nell’operazione che porterebbe Dzeko in nerazzurro La Roma ci prova per Mauro Icardi, la società giallorossa ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Inter che potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Le parti da qualche settimana stanno portando avanti la trattativa per il bosniaco, che ha rifiutato il ...

Calciomercato Inter - incontro in corso con l’agente di Agoume [DETTAGLI] : Calciomercato Inter – L’Inter è al lavoro per regalare i primi colpi ad Antonio Conte. La società nerazzurra punta anche su qualche giovane di prospettiva. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio è in corso un colloquio con l’agente di Luciene Agoume, talento francese del Sochaux classe 2002. L’intesa con il giocatore, protagonista di 16 presenze con la prima squadra, è già stata trovata nei giorni scorsi. Ora ...

Calciomercato Inter - Barella obiettivo sempre più concreto : le tre contropartite offerte al Cagliari : Calciomercato Inter – La trattativa tra il Cagliari e l’Inter per l’approdo di Barella in nerazzurro entra sempre più nel vivo. La squadra milanese ha offerto tre contropartite oltre al conguaglio in denaro. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’Inter per abbassare la richiesta iniziale di Giulini, che per Barella chiede 50 milioni, sta pensando di inserire nell’affare Eder (di ritorno dalla Cina), ...

Calciomercato Inter - passi avanti nella trattativa per Barella : incassato il gradimento del centrocampista : I dirigenti dell’Inter hanno incontrato il procuratore del giocatore del Cagliari, raggiungendo un’intesa di massima: resta da trovare adesso l’accordo tra club Nicolò Barella si avvicina all’Inter, passi importanti oggi sono stati compiuti all’Interno di una trattativa che si avvia spedita verso la fumata bianca. I dirigenti nerazzurri hanno infatti incontrato l’agente del giocatore, Alessandro ...

Calciomercato - primo colpo Real Madrid : "l'ammazza-Inter" Jovic dall'Eintracht per 65 milioni - ora Hazard : L'ammazza Inter per Zinedine Zidane. È ufficiale il passaggio di Luka Jovic dall'Eintracht Francoforte al Real Madrid. Lo ha annunciato il club spagnolo con una nota pubblicata sul proprio sito web. Il 21enne attaccante serbo ha firmato con i Blancos un contratto fino al 30 giugno 2025, e il costo d

Calciomercato Inter - accordo raggiunto con Edin Dzeko. E se parte Icardi… : Il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con l’agente di Dzeko, adesso incontrerà la Roma per chiudere la trattativa tra club L’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter è Edin Dzeko, individuato come profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. LaPresse/Reuters L’intesa con l’entourage del giocatore è stata già raggiunta, con il bosniaco che andrebbe a firmare un contratto di ...

Calciomercato : Juventus e Inter si contendono Federico Chiesa : Federico Chiesa è il grande colpo di mercato, a contenderselo sono proprio Inter e Juventus.Chiesa ha altri pensieri, almeno per il momento. La Fiorentina ieri ha pubblicato un comunicato: «L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina, legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il calciatore simbolo per la squadra che si ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Pogba alla Juve - la nuova Inter di Conte - Napoli scatenato : Pogba alla JuveNTUS – La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di “Calciomercato – L’originale“, il consueto programma di Sky che da oggi accompagnerà tifosi ed appassionati di calcio in seconda serata. A detta del noto giornalista, lo United non vorrà di certo svenderlo dopo averlo pagato profumatamente, anzi probabilmente non si andrà sotto gli stessi 100 milioni. A ...

Calciomercato Inter - vicinissimo il colpo Dzeko : si può chiudere già in settimana [DETTAGLI] : Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, Dzeko è vicinissimo all’Inter. Previsto un incontro nei prossimi giorni durante il quale si proverà a chiudere sulla base di 12 milioni con il possibile inserimento di qualche giovane nell’operazione. Per Dzeko, che avrebbe rifiutato il rinnovo proposto dalla Roma, è pronto un biennale con opzione per il terzo anno. Intanto, secondo quanto riferito da Sky Sport, ...

Calciomercato Inter - tre colpacci per Conte : l’11 da sogno che infiamma i tifosi - come cambia la squadra [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 L'11 di Conte ...