Calcio | Qualificazioni Europei 2020 | i precedenti tra Italia e Grecia

(Di giovedì 6 giugno 2019) Sabato ad Atene l’affronterà lanella terza giornata delleaglidi. Gli azzurri si trovano in testa al Gruppo J dopo le vittorie con Finlandia e Liechtenstein e proveranno a fare risultato per mantenersi al comando della classifica. Sono 10 itra le due squadre, che si sono affrontate tre volte in Coppa del Mondo e le restanti sette in partite amichevoli. La gara di sabato sarà quindi il primo confronto in competizioni europee. Nel bilancio complessivo l’ha ottenuto 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, arrivata nel marzo 1972 in amichevole. Gli azzurri sono quindi imbattuti in gare ufficiali, visto che nelle tre partite disputate ai Mondiali, l’si è imposta 4-0 nel 1934 a Milano, poi 2-0 nel 1980 ad Atene, mentre l’anno successivo arrivò un pareggio 1-1 a Torino. L’ultimo confronto tra...

