Calcio | Premio Ceravolo a Barzagli | nuovo tecnico Juventus?

Premio Cesarini : la 4^ edizione a Daniel Ciofani - premiati personaggi del Calcio - dirigenti e giornalisti : E’ stato assegnato nella serata di martedì a Daniel Ciofani il Premio per il goal più “Cesarini”, in extremis, dell’ultimo campionato. L’attaccante del Frosinone ha realizzato la rete al 102’ di gioco, dopo 10’minuti di controllo VAR, nel match casalingo contro il Parma terminata 3-2 in favore dei ciociari.Una serata di calcio e spettacolo, sotto la regia dell’esperto manager Floriano Bini per l’edizione Premio Renato Cesarini 2019 svoltosi ...