Calcio | FIFA | arrestato per corruzione il vicepresidente Ahmad

Calcio - arrestato il vicepresidente della Fifa : Ahmad Ahmad fermato a Parigi per corruzione : A Parigi è stato arrestato il vicepresidente della Fifa Ahmad Ahmad. Il funzionario, che ricopre anche il ruolo di Presidente della Caf (la Confederazione Africana), sarebbe stato inquisito per corruzione. La Fifa al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione, la notizia arriva all’indomani della conferma di Gianni Infantino alla Presidenza dell’ente sovrano del Calcio internazionale e alla vigilia dei Mondiali di Calcio ...

Calcio - Gianni Infantino confermato alla guida della FIFA fino al 2023 : “Siamo tornati sinonimo di credibilità” : Si è svolto nella giornata di oggi a Parigi, a margine dell’apertura del Mondiale di Calcio femminile, il 69° Congresso della FIFA, l’organo internazionale che governa il Calcio mondiale, incaricato di eleggere il nuovo presidente. Gianni Infantino è stato rieletto per acclamazione considerata l’assenza di altre candidature e resterà dunque in carica per altri quattro anni dopo aver ereditato il mandato nel 2016 da Joseph ...

Trasferimento di minori - la FIFA multa Anderlecht e FederCalcio belga : multa Anderlecht Federcalcio belga – La commissione disciplinare della FIFA ha sanzionato l’Anderlecht e la Federcalcio belga per infrazioni relative al Trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori di età inferiore ai 18 anni. La FIFA ha spiegato che il club belga ha violato, tra l’altro, l’articolo 19 del Regolamento FIFA sullo Status e sui […] L'articolo Trasferimento di minori, la FIFA multa Anderlecht ...

Chelsea - la Fifa conferma lo stop di due sessioni di Calciomercato : Il Chelsea dovrà rimanere fermo sul mercato per le prossime due sessioni. La commissione d’appello della Fifa ha confermato la decisione presa lo scorso 22 febbraio ai danni del club londinese, reo di aver violato le norme relative ai trasferimenti internazionali e alle registrazioni di 29 calciatori sotto i 18 anni. Il Chelsea sarà, però, autorizzato a mettere sotto contratto i giocatori under 16 a patto che non si tratti di ...

Fifa - due nuovi premi per il Calcio femminile : tutte le 11 categorie premiate [DETTAGLI] : Best Fifa Football Awards, che si svolgerà il prossimo 23 settembre a Milano, vedrà l’assegnazione di due nuovi premi nella categoria femminile: il premio Fifa The Best al miglior portiere donna, e il premio alle 11 migliori giocatrici della stagione, il Fifa FIFProWorld 11 femminile.“La Fifa è certa che l’edizione della Fifa Women’s World Cup che si terrà in Francia quest’anno sarà rivoluzionaria, ed è per questo motivo che non ...

La FIFA ha siglato un accordo per lo sviluppo del Calcio in Cina : accordo FIFA Federcalcio cinese – La Cina punta a crescere sempre di più nel mondo del calcio. Per questo motivo, la FIFA e Federcalcio cinese (CFA) hanno siglato un accordo bilaterale il cui obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo del calcio nel Paese asiatico durante i prossimi anni. Come riporta “Palco 23”, l’accordo ruota […] L'articolo La FIFA ha siglato un accordo per lo sviluppo del calcio in Cina è stato realizzato ...