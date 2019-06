Calcio | Copa America 2019 | tegola per il Brasile Si infortuna Neymar

oasport

Bruttissima per il Brasile a livello maschile. I verdeoro, impegnati nella notte italiana in amichevole con il Qatar, stavano preparando al meglio l'appuntamento dell'anno, la Copa America: è arrivato però l'infortunio della stella dei sudamericani, Neymar. Una stagione da dimenticare per l'attaccante del PSG che proprio con i francesi aveva dovuto saltare, sempre per problemi fisici, la parte più importante della Champions League, non potendo dare il proprio apporto. O Ney ha chiuso in lacrime, al 21′ pt, la propria partita: subito trasportato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una distorsione alla caviglia. Per lui Copa America già finita.

