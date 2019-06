Calcio | arrestato il vicepresidente della Fifa | Ahmad Ahmad fermato a Parigi per

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) Aè statoil. Il funzionario, che ricopre anche il ruolo di PresidenteCaf (la Confederazione Africana), sarebbe stato inquisito per corruzione. Laal momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione, la notizia arriva all’indomaniconferma di Gianni Infantino alla Presidenza dell’ente sovrano delinternazionale e alla vigilia dei Mondiali difemminile che scatteranno domani in Francia. Questa la nota rilasciata dalla: “è stato interrogato dalle autorità francesi in relazione a delle accuse che riguardano il suo mandato di presidenteCaf. Lanon è a conoscenza dei dettagli relativi a questa indagine e pertanto non è in grado di esprimere alcun commento specifico. Chiederemo alle autorità qualsiasi informazione possa essere rilevante per l’inchiesta che sarà ...

GHERARDIMAURO1 : RT @RaiNews: Ahmad presiede la federazione africana gioco calcio #Fifa - leggoit : Fifa, arrestato per corruzione il vicepresidente Ahmad - sportface2016 : Arrestato per corruzione il vicepresidente della #Fifa -