Caitlyn Jenner | I miei figli hanno accettato il mio cambio di sesso

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Sandra Rondini La famosa trans del clan Kardashian-, icona ed esempio per tutta la sua famiglia, ha raccontato che tutti i suoi 6il suodi. L'ex sportivo ha spiegato che, nonostante le sue mille paure, alla fine è stato più semplice di quanto pensasse In una intervista esclusiva rilasciata al magazine “People”ha detto a che tutti i suoiil suodi. La reality star 69enne, che in passato era conosciuta come Bruce, atleta di talento, nel 2015 ha deciso di cambiaree ora ha rivelato che spiegare la situazione ai suoi dieciè stato più semplice di quanto pensasse, visto che tutti si sono rivelati molto propensi ad accettarla per quello che è. Ha spiegato: “Ho portato tutti e dieci ia casa mia, uno alla volta. Non volevo dirglielo quando erano tutti insieme. ...

celeiva1994 : @rvargasuarez @eentertainment @Caitlyn_Jenner dale colorshhhh -