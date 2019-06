Caduta Libera | Nicolò Scalfi stanco? Scotti | “Stress psicologico”

lanostratv

(Di giovedì 6 giugno 2019) Campione: “A volte la mente va in blackout” E’ facile per gli opinionisti stare quasi ogni giorno davanti alle telecamere. Discorso diverso per i conduttori e le conduttrici che devono intrattenere il pubblico rispettando la scaletta e gestendo bene i tempi. Ma è un discorso ancora diverso per chi è campione dicomeche da sessantadue puntate sta difendendo il titolo che nessuno dei suoi avversari è ancora stato in grado anche solo di sfiorare di striscio. Ieriha nuovamente sfiorato la vittoria di più di 170mila euro mancando due risposte più che fattibili. Infatti nella puntata di oggi Gerrygli ha chiesto cosa fosse successo ieri. Il campione si è giustificato dicendo che a volte la mente va in blackout anche sulle cose più semplici. Gerryha chiuso dicendo: “Non è facile ...

QuiMediaset_it : Miglior risultato stagionale per “Caduta libera” oltre il 24% di share con 3.618.000 spettatori. Giancarlo Scheri:“… - BlitzQuotidiano : Serie A, il giocatore che vale di più è Cristiano Ronaldo. Dybala e Icardi in caduta libera - serenitymess : Raga ma hanno abbassato la difficoltà delle domande di Caduta Libera? A TRATTI SONO FACILISSIME E IO ME LE RICORDAVO MOLTO PIÙ DIFFICILI -