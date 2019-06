Buffon non finisce mai ma intanto saluta Parigi

GIGI Buffon non RINNOVA COL PSG/ Niente ritiro : le ipotesi tra club e FIGC : GIGI BUFFON non RINNOVA col Psg ma non si ritira dal calcio: 'preparo nuove sfide umane e professionali'. Ritorno in Italia del portiere campione del mondo?

Il Psg e Gigi Buffon non continueranno insieme la prossima stagione : Fine della storia parigina per il portierone italiano. Il Psg e Gigi Buffon non continueranno insieme la prossima stagione. Infatti

Gigi Buffon non rinnova col Psg "di comune accordo" : addio dopo un anno - sfuma il sogno-Champions : Finisce dopo una stagione l’avventura di Gigi Buffon al Paris-Saint Germain. Lo ha annunciato il club francese con una nota sul proprio sito ufficiale nella quale spiega che il contratto con il 41enne portiere in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà rinnovato di comune accordo. Parabola brevissim

Gf - Gianmarco si scontra con Edoardo - Luca Onestini non ci sta : “Buffoni” : Gf, Luca Onestini prende le difese di Gianmarco: confronto con Edoardo Ercole nella Casa Luca Onestini prende le difese del fratello Gianmarco, che nella serata di ieri al Grande Fratello ha dovuto affrontare un particolare confronto con Edoardo Ercole. Si è tornati nuovamente a parlare della presunta omosessualità di Michael Terlizzi, il quale da sempre […] L'articolo Gf, Gianmarco si scontra con Edoardo, Luca Onestini non ci sta: ...

Buffon non rinnoverà col PSG : a Parigi torna Trapp : L’avventura di Gianluigi Buffon con il PSG volge al termine, il club ha deciso di optare per il ritorno di Trapp Niente rinnovo per Gianluigi Buffon con il PSG. Il portiere italiano verso l’addio con il club Parigino che, secondo la Bild, sarebbe in procinto di richiamare Kevin Trapp per difendere i pali della squadra di Tuchel. Resta da capire quale futuro attende adesso il nostro Buffon, con l’età che avanza non è ...

Casal Bruciato - diretta. Raggi insultata dai residenti : «Buffona - non sei la nostra sindaca» : La sindaca di Roma Virginia Raggi è arrivata a Casal Bruciato scortata, tra le contestazioni degli inquilini delle palazzine di via Sebastiano Satta, a Casal Bruciato, la sindaca di Roma...

Ilaria D’Amico incinta? Il gossip su di lei e Buffon non si ferma : Ilaria D’Amico incinta? Il gossip impazza Procede a gonfie vele la storia d’amore tra la giornalista sportiva Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. I due sono inseparabili e, da diverso tempo ormai, si mormora che abbiano intenzione di allargare la famiglia. La coppia, sempre molto restia al gossip, non ha mai confermato o smentito queste indiscrezioni. […] L'articolo Ilaria D’Amico incinta? Il gossip su di lei e Buffon non ...

25 aprile - la sindaca Raggi contestata sul palco : “Buffona - i luoghi delle donne non si toccano” - “sgombera Casapound” : Applausi ma anche contestazioni per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, salita sul palco dell’Anpi a Porta San Paolo per intervenire sul 25 aprile. Il presidente dell’Anpi, Fabrizio De Sanctis, l’ha presentata così: “È molto importante la presenza della sindaca che rappresenta le istituzioni nate dalla Resistenza”. Oltre agli applausi, diversi manifestanti hanno contestato la prima cittadina dicendo “buffona” o ...