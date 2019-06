Buffon lascia il Psg - Mbappé : “grazie per tutti i consigli” : “Gigi, ho appena saputo la notizia. Giocare con te, anche se solo per un piccolo anno nella tua immensa carriera, e’ stato gratificante perche’ non avrei mai pensato di avere questa opportunita'”. E’ il messaggio di Kylian Mbappe’ che saluta via Instagram Gigi Buffon, la decisione tra il portiere ed il club francese è stata di non rinnovare il contratto. “I tuoi consigli e la tua allegria sono ...

Buffon lascia il Psg : “Oggi termina la mia avventura fuori dall’Italia” : Una sola stagione. Tanto è durata l’avventura di Gigi Buffon al Psg. E’ lo stesso club francese ad annunciare la fine del rapporto con il portiere 41enne, con una nota pubblicata sul sito ufficiale. Il club si dichiara “onorato di avere il più grande portiere nella storia del calcio” ma dopo “una riflessione lunga e serena”, le parti hanno deciso di comune accordo di non rinnovare il contratto. Nella stessa ...

Buffon lascia Parigi : “Preparo nuove sfide” : Finisce dopo una stagione l'avventura di Gigi Buffon al Paris Saint Germain. Lo ha annunciato il club francese con una nota sul proprio sito ufficiale nella quale spiega che il contratto con il 41enne portiere in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà rinnovato di comune accordo. "Dodici mesi fa sono arrivato pieno di entusiasmo, accolto dall'incredibile calore dei tifosi. Mi avete commosso. Grazie ancora con tutto il cuore. Riparto più ricco e ...

