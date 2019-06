Bufera per Neymar In Brasile si discute se possa affrontare la Coppa America

ilnapolista

(Di giovedì 6 giugno 2019) Continua laper. Dopo l’accusa di stupro e il tentativo di difesa pubblica, in cui ha postato video e conversazioni, che gli è costato una nuova denuncia per violazione della privacy, adesso l’attaccante brasiliano è al centro delle polemiche che lo vorrebbero fuori dalla Nazionale per la. L’altro giorno il vice presidente della Federazione, Francisco Noveletto, aveva detto che il calciatore non era nelle condizioni dilae rivelato che sarebbe in arrivo un nuovo video a sfondo sessuale che comprometterebbe le reputazione del calciatore del Psg. Il presidente del Cbf Rogerio Cabocio ha invece negato che ci sia la possibilità chevenga rimandato a casa e che giocherà sicuramente. Una situazione complessa che ha messo a dura prova il campione brasiliano che è stato convocato in tribunale domani per la prima udienza ...

Agenzia_Ansa : Bufera sulle procure, 'a #Palamara 40mila euro per favorire la nomina di Giancarlo Longo a procuratore di Gela', no… - Andrea_D74 : RT @Belzebu6663: Poteva mancare il #Pd dalla bufera abbattutasi sul #csm ? Emergono incontri tra esponenti PD e giudici per trattare le nom… - napolista : Bufera per #Neymar. In #Brasile si discute se possa affrontare la #CoppaAmerica Vice presidente e presidente della… -