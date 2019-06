Brindisi | inchiesta sul porto | interdetto per 8 mesi il presidente dell' Autorità Portuale

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ildi sistema del Mar Adriatico, Ugo Patroni Griffi, è statoper ottodalla sua attività in quanto indagato su un'riguardante alcuni lavori abusivi all'interno'areadi. Secondo quanto riporta la stampa locale, insieme a lui sarebbe anche indagato Francesco Di Leverano, dirigente responsabile'ufficio tecnico. Il Tribunaleno aveva addirittura chiesto gli arresti domiciliari per lo stesso Griffi, ma tale istanza è stata respinta ieri dal Riesame di Lecce, che ha ritenuto inopportuno emettere la custodia cautelare nei confronti del. Ovviamente la misura di sospensione nei confronti di Ugo Patroni Griffi resta, al momento, congelata, in quanto si attende che sulla questione si esprima la Corte di Cassazione. I presunti lavori abusivi Secondo quanto emerge dalle cartein ...

