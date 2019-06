Brescia-Olympiacos pallanuoto | Champions League 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) In otto per il grande sogno europeo: inizia, giovedì 6 giugno, ad Hannover la Final Eight delladi. Al via ben tre italiane, dato che tutte le formazioni nostrane hanno superato la fase a gironi: Pro Recco,e Sport Management arrivano ai quarti di finale col sogno di diventare la regina del Vecchio Continente. Il match sulla carta più imprevedibile è quello tra gli ellenici dell’, campioni d’Europa in carica, ed il, che comunque ha disputato un ottimo torneo chiudendo al terzo posto nel Girone A, anche alle spalle del Barceloneta, per appena due punti. I lombardi hanno le carte in regola per capovolgere il pronostico della vigilia, che vede favoriti i greci. La sfida si giocherà, giovedì 6 giugno, alle ore 20.30, e, cosìle altre due gare con le squadre italiane, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport ...

