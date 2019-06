Brad Pitt e Agelina Jolie in vacanza insieme ai figli

Brad Pitt e Angelina Jolie ritrovano la serenità e progettano le vacanze insieme ai figli : Angelina Jolie e Brad Pitt di nuovo sereni per amore dei figli. Per l’ex coppia d’oro di Hollywood non si tratta di un ritorno di fiamma, ma di un’intesa per la custodia del loro sei eredi: Maddox (17 anni), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) e i gemelli Knox e Vivienne (10), infatti, trascorreranno le vacanze insieme ai loro genitori, in Nuovo Mexico.Secondo quanto riportato da Harper’s Bazaar, Brad Pitt rimarrà ...

Troy : trama - cast e curiosità del film con Brad Pitt nell’armatura di Achille : Il film che ha cercato rilanciare il genere epico al cinema prima che ci pensassero i supereroi: in pochissime parole il Troy di Wolfgang Petersen, uscito in sala nel 2004, è tutto qui. Un Brad Pitt scolpitissimo ed enorme nei panni di uno statuario (e piuttosto corrucciato) Achille, un Peter O’Toole nel ruolo di Priamo e l’immancabile Sean Bean nel ruolo di Ulisse sono solo alcuni dei grandi attori radunati dal regista per riportare ...

Troy/ Su Rete 4 il film con Brad Pitt ed Erica Bana - oggi - 5 giugno 2019 - : Questa sera, mercoledì 5 giugno, alle 21.30 su Rete 4 va in onda il film 'Tory', diretto da Wolfgang Petersen e liberamente bsato sull'Iliade di Omero.

«Ad Astra» - trailer : Brad Pitt astronauta cerca il padre nello spazio : A settembre al cinema Brad Pitt si sdoppia e arriva nello spazio: dopo l’estate la star arriverà sul grande schermo in due pellicole da protagonista. Oltre a C’era una volta a Hollywood, insieme a Leonardo DiCaprio, Pitt vestirà il casco e la tuta da astronauta nel ruolo principale di Ad Astra. Il film, diretto dall'eclettico James Gray - che spazia dal thriller I padroni della notte al film di costume C’era ...

Ad Astra - il trailer del nuovo film di Brad Pitt nello spazio : http://www.youtube.com/watch?v=P6AaSMfXHbA Dopo una gestazione piuttosto complessa, complicata anche dall’acquisizione di Fox da parte di Disney e conseguente cambio di società di distribuzione, finalmente il film fantascientifico Ad Astra arriverà nelle sale. Protagonista assoluto di questa pellicola diretta da James Gray (The Lost City of Z) è Brad Pitt, che qui interpreta l’astronauta Roy McBride incaricato di una importante ed ...

Brad Pitt - Giovanna d'Arco e Bombolo : la truppa degli europarlamentari che parte per Bruxelles : Brad Pitt e Giovanna d’Arco, la iena e il discotecaro, amici dei nazi, personaggi televisivi, mariti e mogli di. È una truppa variegata quella dei 72 donne e uomini che rappresenteranno gli italiani al Parlamento europeo. In queste ore sono tutti a preparare le valigie, direzione Bruxelles, dove lavoreranno per cambiare l’Europa. In meglio, si spera.La delegazione italiana che va in Belgio lo fa sotto la bandiera del ...

Luke Perry era un’icona! Il ricordo commosso di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio : “Lavorare con lui ci ha fatto sentire come bambini in un negozio di caramelle: era una persona speciale”, hanno detto i due divi al Festival di Cannes. Brad Pitt e Leonardo DiCaprio hanno ricordato commossi Luke Perry in occasione della premiere di C’era una volta a...Hollywood al Festival di Cannes. In un’intervista rilasciata ad Esquire, i divi hanno raccontato com’è stata l’esperienza sul set con l’attore, stroncato da un ictus lo scorso ...

Luke Perry - il ricordo di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio : ‘Per noi era un’icona’ : “Ci sentivamo come bambini in un negozio di caramelle, Luke Perry era un’icona di stile assoluta per noi, da ragazzini. Non avrebbe potuto essere più gentile di quanto sia stato”, parola di Brad Pitt. L’attore americano, ex marito di Angelina Jolie, e la sua co-star Leonardo DiCaprio hanno raccontato com’è stato dividere il set di C’era una volta… a Hollywood (QUI il trailer ufficiale) con il compianto ...

Cannes 2019 - Brad Pitt e Leonardo di Caprio a sorpresa omaggiano Luke Perry : World News Muore a 21 anni per un incidente sugli sci: i genitori ottengono l’autorizzazione a utilizzare il suo sperma per avere un nipote di F. Q. Un omaggio all’amico e collega Luke Perry. Prima di morire colpito da un ictus, l’attore simbolo della serie tv Beverly Hills 90210 aveva infatti recitato con Leonardo DiCaprio e ...

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio a Cannes 2019 ricordano Luke Perry : “Beverly Hills 90210 era un’icona per noi” : È davvero emozionante vedere due star come Brad Pitt e Leonardo DiCaprio commuoversi mentre parlano di Luke Perry. I due attori hanno infiammato la croisette di Cannes 2019, dove sono arrivati insieme a Margot Robbie e Quentin Tarantino per presentare il nuovo film del regista, "Once Upon a Time in Hollywood". Fan in delirio alla vista dei due divi, ma al quadretto mancava lui, il mitico Dylan di Beverly Hills 90201. Luke Perry è scomparso ...

Festival di Cannes - Brad Pitt e Leonardo DiCaprio : “È stata la nostra prima volta insieme - vogliamo farlo ancora” : Una dichiarazione d’amore alla moglie israeliana Daniela Pick appena sposata, l’ennesima celebrazione a Sergio Corbucci (“uno dei miei registi preferiti della storia del cinema che ho omaggiato con il mio Django Unchained”), la fascinazione per “il mistero eterno” di Charles Manson (“benché l’abbia studiato a fondo ancora non mi è chiaro come sia riuscito a raggruppare tanti ragazzi al suo credo oscuro”), l’inchino a Roman Polanski (“uno dei più ...

Brad Pitt e il ritorno dello stile dei divi del passato : Si dice spesso che gli uomini acquisiscano fascino con il passare del tempo. È questo il caso di Brad Pitt, 55 anni, da sempre considerato uno degli attori più belli di sempre ed eletto decine di volte il più sexy nelle classifiche dei magazine di mezzo mondo. Arrivato a Cannes per la presentazione del film di Quentin Tarantino, Once upon a time in Hollywood, dove ha recitato a fianco di Leonardo DiCaprio, ha mandato in visibilio ...