Borsa Italiana oggi Chiusura a +0 | 11% | Ferrari a +1 | 86% | 6 giugno 2019

ilsussidiario

(Di giovedì 6 giugno 2019)news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale benee Terna. Male invece Juventus e Telecom Italia

EconomyUp : La #micromobility è in fase di #exploit in #Italia e nel mondo: doppia #quotazione in vista per @helbizofficial fon… - BinaryOptionEU : 'Il #FTSEMIB chiude a 20.177,81 punti a +0,11%' => - finance_commu : Helbiz verso il dual listing su Nasdaq e Borsa Italiana con EnVent e Intermonte - -