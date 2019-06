Borderlands 2 riceverà un DLC gratuito che farà da ponte narrativo per Borderlands 3

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019) Sembra proprio che l'arcotra2 ed il nuovo capitolo in arrivo quest'anno avrà una linearità.In base alle informazioni trapelate su Steam oltre che a diversi screenshot pubblicati sui social, il 9 giugno arriverà un DLC completamentechedatra2 e3.Come riporta Polygon, l'add-on, Commander Lilith & The Fight For Sanctuary, includerà nuovi boss, nuove aree e, naturalmente, un nuovo loot. Di seguito potete dare uno sguardo alla descrizione apparsa su Steam e rimossa dopo poco tempo che si può trovare anche su ResetEra.Leggi altro...

