Borderlands 2 riceverà un DLC gratuito che farà da ponte narrativo per Borderlands 3 : Sembra proprio che l'arco narrativo tra Borderlands 2 ed il nuovo capitolo in arrivo quest'anno avrà una linearità.In base alle informazioni trapelate su Steam oltre che a diversi screenshot pubblicati sui social, il 9 giugno arriverà un DLC completamente gratuito che farà da ponte narrativo tra Borderlands 2 e Borderlands 3.Come riporta Polygon, l'add-on, Commander Lilith & The Fight For Sanctuary, includerà nuovi boss, nuove aree e, ...