(Di giovedì 6 giugno 2019) Il delitto sfociato al termine di una lite per un debito che il giovane assassino aveva nei confronti della vittima, come dimostrerebbero anche le chat mostrate in tribunale. Il corpo di Giuseppe fu ritrovato una decina di giorni dopo la sua scomparsa in una pozza nei pressi del giardino di casa a Castello di Serravalle.