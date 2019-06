Bocca | “Sarri alla Juve è come se Che Guevara passasse sotto la bandiera di Batista”

ilnapolista

(Di giovedì 6 giugno 2019) Su Repubblica Fabriziodedica il suo commento al tema dei tradimenti. Il pretesto è l’addio di Buffon al Psg. Dopo un anno a Parigi, il portiere campione del mondo torna in Italia: “Tutti parlano della bellezza del calcio all’estero, del profumo dei prati della Premier League o della sontuosità del calcio parigino a confronto con tutto il resto, ma poi se possono riscappano in Italia”. E si consumano i tradimenti, con Antonio Conte che va all’Inter, contro cui ai tempi della“ha battagliato su tutto, anche sul numero di scudetti”. E così i tifosi bianconeri vogliono che sia rimossa dallo Stadium la stella a lui dedicata, mentre anche gli interisti non lo vedono di buon occhio. Sarri, che fino a pochi mesi fa polemizzava con lasu tutto, anche sugli anticipi, oggi si fa corteggiare dal club di Agnelli. “Promettendo, pure lui, “mai ...

