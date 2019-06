BMW e Jaguar Land Rover insieme per l' auto elettrica

gqitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nel mondo degli affari non c'è posto per i sentimenti e l'industria dell'non fa eccezione. BMW ehanno annunciato un matrimonio di interesse focalizzato sulla mobilitàe il fatto i brand britannici fossero stati di proprietà tedesca dal 1994 al 2000 è solo un ricordo sbiadito e lontano. Evidentemente, le ruggini del passato - se mai ce ne siano state - sono state messe da parte in nome del profitto. La rivoluzione che sta investendo il settoremotive, infatti, non è cosa da poco e nessun soggetto può permettersi di farsi trovare impreparato. Non si tratta solo delle zero emissioni, ma anche dell'connessa enoma. Sono i tre pilastri su cui si poggerà la mobilità del futuro, che di conseguenza se ne porteranno dietro anche un quarto, ovvero lo sharing di cui ora stiamo solo assaggiando le possibilità. Ma tutte queste novità hanno un costo che ...

