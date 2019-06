Beautiful news | ERIC si vede sempre meno | l’attore annuncia che…

Beautiful - news USA : la soap rinnovata per la stagione tv 2019 / 2020 : Non è una sorpresa. Quando altre soap opera made in USA sono state cancellate, la notizia è stata sempre diffusa con un largo anticipo e perciò, essendo ormai a maggio, era abbastanza plausibile non avere alcun timore per il futuro di BEAUTIFUL. Comunque sia, un comunicato della CBS (che negli Stati Uniti trasmette e produce la soap insieme a Bell Productions) toglie ogni dubbio: i Forrester, i Logan e gli Spencer continueranno a farci compagnia ...