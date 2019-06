«Beautiful Boy» | il potere distruttivo della droga e la forza rigenerante dell’amore

vanityfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nicolas Sheff ha 18 anni ed è un bravo studente: scrive per il giornalescuola, recita nello spettacolo teatrale di fine anno e fa partesquadra di pallanuoto. Ama leggere e possiede una spiccata sensibilità artistica; in autunno andrà al college. Da quando ha 12 anni però, ama sperimentare le droghe; da qualche tempo ha provato la metamfetamina e, come lui stesso dichiara, «Il mondo, da bianco e nero, improvvisamente è diventato in Technicolor». In breve tempo Nic, da semplice adolescente che fa uso sporadico di stupefacenti, si trasforma in un vero e proprio tossicodipendente.Boy è la storia di una famiglia che accompagna il proprio figlio nella lotta contro l’assuefazione. Basato sull’omonimo bestseller del noto giornalista David Sheff e sull’autobiografia di suo figlio Nic, il film descrive ile la. ...

