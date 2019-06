Bce lancia nuovi finanziamenti a basso costo per le banche Tassi più bassi per quelle

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) La Banca centrale europea come da attese hato il terzo round di prestiti a lungo termine e aper ledell’Eurozona, battezzato TltroIII (l’acronimo sta per Targeted Longer-Term Refinancing Operations). Per potenziare l’effetto di stimolo all’economia, il tasso di interesse suisarà variabile a seconda dell’ammontare di prestiti concesso all’economia reale da ogni istituto beneficiario. In generale il tasso sarà 10 punti base al di sopra del tasso medio applicato nelle maggiori operazioni di rifinanziamento dell’eurosistema. Ma leche concederanno prestiti netti superiori a una soglia di riferimento godranno di un tasso ribassato “fino a raggiungere un livello pari al tasso medio applicato ai depositi presso la banca centrale per la durata dell’operazione, con l’aggiunta di 10 punti base“. Attualmente ...

soniabetz1 : RT @FQLive: #ULTIMORA BCE LANCIA NUOVI FINANZIAMENTI A BASSO COSTO PER LE BANCHE - alcinx : RT @FQLive: #ULTIMORA BCE LANCIA NUOVI FINANZIAMENTI A BASSO COSTO PER LE BANCHE - fattoquotidiano : RT @FQLive: #ULTIMORA BCE LANCIA NUOVI FINANZIAMENTI A BASSO COSTO PER LE BANCHE -