Basket 3×3 | European Games 2019 | i convocati dell’Italia Azzurri presenti con entrambe

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 : Italia maschile ai quarti di finale con le vittorie su Cina e Slovenia : Arrivano buone notizie dai Mondiali di Basket 3×3 Under 18 di Ulanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia. L’Italia si qualifica, infatti, per i quarti di finale del torneo maschile come seconda del girone A, dopo aver riportato due significativi successi nell’odierna giornata, la quarta. La formazione azzurra è stata in grado di superare, nel primo match odierno, la Cina, che godeva della testa di serie numero 1 e alla fine non è ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 : Russia e Argentina ai quarti nel torneo maschile - Cina e Francia in quello femminile : Comincia a delinearsi il quadro dei quarti di finale ai Mondiali di Basket 3×3 Under 18 in corso di svolgimento a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia. In questa terza giornata di partite vengono occupati i primi quattro posti nei quarti per entrambi i tornei. A passare la prima fase nel torneo maschile sono Argentina e Romania dal girone D e Russia e Ucraina dal B. Per quel che concerne il femminile, invece, passano dal gruppo A Cina e ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : l’Italia esordisce vincendo con la Giordania e perdendo dalla Turchia : Nella seconda giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 in corso di svolgimento a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, si registra il debutto dell’Italia nel torneo maschile, l’unico nel quale il nostro Paese è rappresentato. Il primo incontro porta in dote un successo larghissimo contro la Giordania, per 21-3 (Picarelli 11, Basso 4, Borsetto e Deri 3). La seconda sfida, ben più complicata, vede invece gli azzurrini ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : doppi successi per Russia e Argentina tra gli uomini e Cina e Francia tra le donne. Domani l’Italia maschile : Si è disputata quest’oggi la prima giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, con 20 partecipanti tanto al maschile quanto al femminile. Cominciano bene Russia e Argentina, per quel che riguarda gli uomini, con due successi, mentre tra le donne lo stesso destino positivo tocca in sorte a Cina e Francia. Il settore maschile ha visto svolgersi le partite dei gironi B e D, quello femminile dei ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia femminile - le convocate per la preparazione. C’è il gruppo d’oro - in otto per quattro posti : Partirà il 4 giugno il raduno della Nazionale femminile di Basket 3×3, in preparazione della FIBA 3×3 World Cup (in pratica, i Mondiali) che avrà luogo ad Amsterdam dal 18 al 23 giugno. In vista della difesa dell’oro iridato conquistato un anno fa a Manila, nelle Filippine, Angela Adamoli, a campionati ormai terminati, ha convocato otto giocatrici: Maria Beatrice Barberis Debora Carangelo Giulia Ciavarella Rae Lin Marie ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 : i convocati di coach Andrea Capobianco per la rassegna iridata : Sono state diramate questa mattina le convocazioni di coach Andrea Capobianco per i Mondiali Under 18 di Basket 3×3 che si terranno in Mongolia, a Ulan Bator (o Ulanbaatar, volendo seguire la traslitterazione dalla lingua mongola), dal 4 al 7 giugno. Questo il quartetto che andrà nella capitale mongola: Beniamino Basso Marco Borsetto Lorenzo Deri Simone Doneda I quattro selezionati fanno tutti parte dei settori giovanili delle rispettive ...

Basket 3×3 - World Cup 2019 : il calendario dell’Italia e le avversarie delle azzurre : Tutti a caccia del trono dell’Italia. Dal 18 al 23 Giugno ad Amsterdam si terrà la World Cup 2019 femminile di Basket 3×3. Le azzurre sono campionesse del Mondo in carica e affronteranno nel primo girone Nuova Zelanda, Ucraina, Russia ed Indonesia. Sarà un’edizione importantissima del Mondiale, perchè le prime tre squadre classificate accederanno direttamente ai gironi di Qualificazione Olimpica, che si disputeranno nel Maggio ...

Basket – Fiba 3×3 - Qualificazioni di Coppa del Mondo : l’Italia eliminata ad un passo dalle semifinali : Fiba 3×3 World Cup Qualifier, Porto Rico: Italia eliminata allo spareggio dall’Australia 12-21, non raggiunge le semifinali. La Nazionale costretta a giocare con tre giocatori per l’infortunio di Sandri L’Italia perde con l’Australia 12-21, non ce la fa a raggiungere le semifinali del Fiba 3×3 World Cup Qualifier di San Juan Porto Rico e viene, quindi, eliminata dalla corsa al Campionato del Mondo. La ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta dalla Francia - ma qualificata alla fase successiva : Seconda sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 3×3 in corso a San Juan, Porto Rico. Gli azzurri sono stati battuti per 19-14 dalla Francia, chiudendo la fase a gironi al terzo posto nel gruppo A e centrando in questo modo la qualificazione gli spareggi. Il quartetto composto da Alessandro Corno, Matteo Grampa, Aristide Landi e Daniele Sandri affronterà ora la seconda classifica del gruppo B (ore 22.15). Gli ...

Basket - Nazionale 3×3 Open Maschile : una vittoria ed una sconfitta nella giornata d’apertura : Nazionale 3×3 Open Maschile impegnata nelle qualificazioni al Campionato del Mondo Una vittoria e una sconfitta per l’Italia alla FIBA 3×3 World Cup Qualifier, le qualificazioni al Campionato del Mondo, in corso a San Juan, in Porto Rico. La Nazionale 3×3 Open Maschile batte la Germania 14-11, ma poi cede contro il Canada 10-21. Domani 5 maggio la Nazionale Open 3×3 Maschile giocherà alle 18:40 contro la Francia, ...

