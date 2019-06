Aung San Suu Kyi come Orban | intesa su immigrazione e islam

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) C’era una volta il mito diSan Suu Kyi, la leader birmana a lungo osannata in Occidentesimbolo dei valori democratici e della non violenza, insignita del premio Nobel per la Pace nel 1991. La sua reputazione – già ai minimi storici per la mancata condanna delle violenze perpetrate dai militari contro i Rohingya, la minoranza musulmana del Myanmar – è destinata a scivolare ancora tra chi sostiene un modello di società inclusiva e tollerante. L’ultimo ‘tradimento’ arriva da Budapest, dove San Suu Kyi, eletta consigliera di Stato nel 2015, ha incontrato il primo ministro ungherese Viktor Orbán, campione dell’estrema destra e noto per le sue posizioni anti-e anti-.La leader birmana – scrive il Guardian - ha incontratonel corso di un raro viaggio in Europa, rafforzando i legami con ...

