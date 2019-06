Aumento dell’IVA Arriva la promessa di Di Maio

lineapress

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nonostante non sia ancora tornato il sereno, il Governo continua a lavorare. Stamattina Luigi Didurante il suo intervento all’assemblea di Confcommercio è tornato a parlare di futuro, assumendosi una responsabilità importante: “L’anno scorso sono venuto a dirvi che l’Iva non sarebbe aumenta e non è aumentata. Oggi vi dico la stessa cose e potete credermi”. Parole importanti, corredate da un ringraziamento agli imprenditori italiani: “Io voglio ringraziare tutte le imprese italiane. Perché nei primi 3 mesi dell’anno, nonostante la crisi, l’Italia ha battuto la Germania. Grazie a voi, non al Governo. A fine mese nascerà il fondo nazionale per l’innovazione: la prossima startup di Roma nascerà a Roma e resterà a Roma, non all’estero”. Tutto ciò perché, secondo il vicepremier e ministro dello sviluppo ...

Antonio_Tajani : All’assemblea di #Confcommercio per ribadire il sostegno alle imprese e per dire No all’aumento dell’Iva! - pietroraffa : #Calenda spiega nel concreto dove ci stanno portando: 'Il Governo conta sul fatto che nessuno legge i numeri. La ma… - antoniomisiani : Salvini può anche ignorare le “letterine” della UE. Ma ha il dovere di scriverne una agli italiani, spiegando 3 cos… -