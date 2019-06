Attività fisica | la scienza ha dimostrato che la nostra resistenza ha un limite

Attività fisica e depressione nella sclerosi multipla : un possibile approccio : Un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti ha valutato l’effetto dell’Attività fisica sulla depressione che si può associare alla sclerosi multipla. I risultati hanno indicato che un meccanismo denominato attivazione comportamentale può spiegare gli effetti positivi dell’Attività fisica. La depressione è un’alterazione dell’umore che si associa spesso alla sclerosi multipla, peggiorando il peso che quest’ultima ha sull’individuo e riducendo ...

L’Attività fisica accresce le capacità olfattive : Nel cervello adulto dei mammiferi esistono aree in cui si originano nuovi neuroni a partire da cellule staminali neurali. Una di queste è denominata zona sottoventricolare (Svz) e rappresenta la principale fonte di nuovi neuroni del cervello dei topi adulti. Uno studio condotto dall’Istituto di biologia cellulare e neurobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibcn) ha individuato il processo che porta alla formazione di neuroni ...

Check-up gratuiti e Attività fisica - torna la Longevity Run : Al Cinema Trevi e' stata presentata l'edizione 2019 della Longevity Run, che anche quest'anno sara' caratterizzata da Check-up gratuiti.

Prevenire e ridurre la cellulite : cosa fare quando alimentazione e Attività fisica non bastano : Un successo inarrestabile in costante ascesa, che la Società Scientifica Agorà ha deciso di continuare a promuovere. Un problematica non solo estetica: la “cellulite” è una vera e propria patologia multifattoriale presente tutto l’anno. La cellulite, si sa, “non fa sconti” a nessuno: è una problematica tipicamente femminile che colpisce 9 donne su 10, dall’adolescenza alla menopausa, indipendentemente dal peso corporeo, con tassi di incidenza ...

Sostenere esami? Attività fisica allena anche la memoria : Mentre si studia, fare un po' di esercizio fisico potrebbe non essere una perdita di tempo, ma un trucco per memorizzare meglio. Il meccanismo, messo in luce da uno studio pubblicato sul Journal of the International Neuropsychological Society, è stato testato sugli anziani, ma potrebbe valere come consiglio anche per i giovani alle prese con gli esami. E' stato già dimostrato che l'Attività fisica moderata e regolare può aumentare il volume ...

L’Attività fisica potenzia il cervello : riscontrate dagli scienziati migliori capacità di memorizzazione : Una nuova ricerca confermerebbe ancor di più il detto “Mens sana in corpore sano”. Infatti fare un po’ di esercizio fisico potrebbe essere il mezzo per memorizzare meglio. Il meccanismo, messo in luce da uno Studio pubblicato sul “Journal of the International Neuropsychological Society” ed è stato testato sugli anziani, ma potrebbe valere come consiglio anche per i giovani alle prese con gli esami. E’ stato ...

Che l'esercizio fisico rappresenti un toccasana per il benessere e lo stato di salute generale di una persona è cosa nota. Ora dalla scienza arriva un'ulteriore conferma. Un gruppo di ricercatori ha infatti riscontrato che L'attività fisica potrebbe essere più importante per la salute mentale di quanto lo sia la propria condizione economica. (altro…)

Lo sapete che se fate Attività fisica migliorano anche alcuni disturbi della vista? : Con lo sport si 'modella' il cervello 'Gli studi condotti su modelli animali evidenziano che l'attività fisica potenzia la plasticità cerebrale, ossia la capacità dei circuiti del cervello di ...

Memoria - gli effetti positivi dell’Attività fisica che si trasmettono di padre in figlio : L’attività fisica non fa bene solamente al corpo, ma anche alla mente. Lo svela una nuova ricerca scientifica secondo cui gli effetti sulla Memoria si trasmettono di padre in figlio. Secondo gli esperti infatti i risultati positivi sulle funzioni cognitive si possono ereditare. Lo studio, realizzato da Angela Fontan-Lozano, del Cajal Institute di Madrid e pubblicato sulla rivista PNAS, ha dell’incredibile. I ricercatori hanno ...

Pasqua : le feste regalano fino a 3 kg in più - Attività fisica e tanta acqua per smaltirli : Pasqua, Pasquetta, cioccolata, dolci tradizionali, uscite con gli amici per il ponte del 1° maggio: tanti pasti e sregolatezze che “pesano” sulla bilancia. Secondo gli esperti è possibile mettere su fino a 3 kg, se non si bilancia l’introito di calorie con l’attività fisica. Mai dimenticare, tra l’altro, di bere acqua a sufficienza, come suggerisce un’indagine di In a Bottle, condotta su un panel di oltre 50 ...