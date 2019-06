oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) Eccellente performance dieberhan “sui 5000 metri questa sera al. Sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma, il ventiduenne mezzofondista nato a Wollo, in Etiopia, ma divenuto italiano per adozione (assieme a tutti i suoi 8 fratelli) è riuscito a fermare i cronometri suldi 13’09″52, primato personale per oltre dieci secondi rispetto al suo precedente, che era il 13’18″83 di Stanford dello scorso anno., che nella fase iniziale della gara ha perso contatto dal gruppo deii, è stato in grado di procedere in maniera regolare, fino a una grande progressione effettuata nell’ultimo giro e specialmente negli ultimi 100 metri. L’azzurro è stato capace di chiudere in nona posizione e di stampare quello che è, ad oggi, ildi sempre mai fatto registrare da un italiano sulla ...

OA_Sport : Atletica, Golden Gala 2019: ottima prestazione di Yeman Crippa, al terzo miglior tempo italiano di sempre sui 5000… - zazoomnews : LIVE Atletica Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA: Tamberi sale in quota l’Olimpico aspetta Tortu. 3 mondiali stagiona… - TittaTwitta1 : RT @AtletiDisagiati: Terza miglior prestazione italiana all-time nei 5.000m per Yeman Crippa al Golden Gala! #atletica #GoldenGala https:/… -