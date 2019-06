Atletica | Golden Gala 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming

Atletica - Golden Gala 2019. Filippo Tortu : “Roma perfetta per tornare sui 200 - voglio migliorarmi. Aspetto una curva veloce” : La notte di Filippo Tortu si avvicina, il brianzolo sarà uno degli uomini copertina del Golden Gala Pietro Mennea che andrà in scena giovedì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il 20enne sarà impegnato sui 200 metri dove cercherà di migliorare il suo personale di 20.34 siglato due anni fa proprio in questa manifestazione: il velocista azzurro, reduce dal 9.97 corso sui 100 metri a Rieti un paio di settimane fa, cercherà di strabiliare il ...

Atletica - Golden Gala di Roma all'Olimpico - in tv su Rai Sport giovedì alle 20 : 00 : Lo Stadio Olimpico di Roma è pronto ad accendere le luci per le grandi stelle dell’Atletica leggera internazionale, giovedì 6 giugno, con la trentanovesima edizione del Golden Gala Pietro Mennea. Valido come quarta tappa della Diamond League, il meeting della Capitale sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport dalle ore 20:00 alle 22:00 e in diretta streaming su Rai Play. A chi volesse invece partecipare dal vivo alla serata, invece, si ricorda ...

Atletica : Fausto Desalu non sarà al Golden Gala 2019 : Brutta notizia per la velocità dell’Atletica italiana: un’assenza pesante per quanto riguarda il prossimo appuntamento importante, l’unica tappa del Bel Paese per quanto riguarda la Diamond League. Fausto Desalu ha dato forfait per quanto riguarda il Golden Gala, che andrà in scena il prossimo 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma. L’azzurro, secondo di sempre sui 200 metri con il 20.13 agli Europei di Berlino, che aveva ...

