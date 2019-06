Atletica | Golden Gala 2019 | Filippo Tortu | “Non sono soddisfatto | ma neanche deluso

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) Due anni: tanti ne erano passati da quandoaveva corso per l’ultima volta i 200 metri. Il miglior velocista italiano è tornato a interpretare una distanza che non è abitualmente sua, fermando il cronometro sul tempo di 20″36 nella gara vinta da Michael Norman in 19″70, primato mondiale stagionale. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: “Naturalmente nondi quello che ho fatto, avrei voluto fare una gara migliore. Devo capire bene cosa e dove ho sbagliato. So di valere di più. Forse l’ho fatto un po’ troppo pensando questo 200. Però non si può sempre fare il personale, quindi ho comunque corso insieme ad atleti di livello mondiale eanche arrivato molto vicino a Guliyev e questo mi basta per essere. Erano due anni che non correvo la distanza ed è un po’ complicato tornare a farla ...

sportface2016 : #goldengala #tamberi | Quarta posizione per Gimbo, raggiunti i 2.28 m. La gara è vinta da Bondarenko - Davideblu : RT @AtletiDisagiati: Terza miglior prestazione italiana all-time nei 5.000m per Yeman Crippa al Golden Gala! #atletica #GoldenGala https:/… - Isolasport : Golden Gala 2019 a Roma, Tortu quinto sui 200 con 20”36: per lui è primato stagionale -