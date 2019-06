Atletica | Dutee Chand fa coming out e la famiglia la ripudia Incredibile storia in India

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019)è la sportiva più chiacchierata del momento ine la suasta ormai facendo il giro del mondo. Questa atleta, medaglia d’argento nei 100 metri ai Giochi d’Asia e presente alle Olimpiadi di Rio 2016, ha infatti fattoout ma la notizia non è stata gradita in: la ragazza è infatti statata ed è stata cacciata dal suo villaggio, anche la madre ha detto di non poterla perdonare perché non sa come poter affrontare i parenti e la società. Laè stata raccontata dall’n Express, la vicenda dirappresenta un vero e propria spartiacque nella culturana dove non esistono celebrità dichiaratamente gay. Anzi, lo scorso 26 maggio a Odisha una 19enne è stata legata a un alberto e picchiata, punita perché accusata di intrattenere una relazione lesbica. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...