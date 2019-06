Atletica | Alfio Giomi | “Golden Gala a Milano nel 2020 | candiamo l’Italia per ospitare gli

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019), Presidente della Federazione Italiana diLeggera, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti durante la conferenza stampa del Golden2019 che andrà in scena questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Il numero 1 della Fidal si è soffermato proprio sul futuro della competizione che per le prossime due stagioni dovrà traslocare dalla Capitale visto che si dovranno eseguire dei lavori per gli Europei di calcio: “Pensando al futuro, vediamo ala prossima edizione del Goldennele probabilmente anche nel 2021. Non solo per l’indisponibilità dello stadio Olimpico di Roma, a causa dei lavori per gli Europei di calcio, ma anche per riprendere auna grande tradizione dell’e costruire le basi per avere nel 2022 il Goldena Roma e un importante meeting internazionale a. Un’alternativa poteva essere Napoli, ma a...

