Astrofisica | le galassie vicine sono collegate da campi magnetici

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Uno studio condotto dall’Istituto Nazionale di(Inaf) e coordinato da Federica Govoni ha rilevato che ledastati individuati per la prima volta tra due ammassi didestinati a scontrarsi. I risultati, pubblicati su Science, potrebbero aiutare a comprendere la natura della materia oscura, che occupa gran parte dell’universo. Al centro della ricerca gli ammassi diAbell 0399 e Abell 0401, distanti circa 1 miliardo di anni luce dalla Terra e tra loro circa 10 milioni di anni luce. Il collegamento è stato osservato grazie al radiotelescopio europeo Lofar (LOw-Frequency ARray), la più estesa rete per osservazioni radioastronomiche in bassa frequenza al mondo attualmente operativa. Gli ammassi digli oggetti più grandi dell’Universo: si tratta di agglomerati ditenute insieme ...

DonnaeLavoro : 'Astronoma padovana vince 2,5 milioni di euro per studiare l'evoluzione delle galassie. Bianca Poggianti è astronom… -