Asphalt 9 | Legends arriva su Nintendo Switch quest’estate

(Di giovedì 6 giugno 2019) Gameloft, leader nello sviluppo e nella distribuzione di videogames, è entusiasta di annunciare che9:, l’ultimo capitolo della pluripremiata serie di racing game più scaricata su mobile, arriverà sunel corso di questa estate. Dopo Modern Combat Blackout,9:è il secondo titolo rilasciato perda Gameloft, che prosegue la lunga tradizione di giochisviluppati per le piattaforme, cominciata nel 2004 con: Urban GT suDS. Gameloft è entusiasta di annunciare che nella versione di9:persaranno disponibili le modalità mulitplayer con split screen e Gara Rapida, per giocare sia online sia offline. I giocatori ritroveranno l’acclamato gameplay da racing arcade riadattato, per ...

