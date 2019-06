Ascolti Mercoledì 5 giugno | SMA | Live Non è la D’Urso e Realiti

Ascolti tv - dati Auditel di mercoledì 29 maggio : vince Pamela Prati su Canale 5 e Rai 3 : Barbara d’Urso con la puntata monografica sul caso Pamela Prati, le rivelazioni fatte dalla madre del bambino spacciato per Sebastian Caltagirone ed Eliana Michelazzo che scopre in diretta a chi appartengono in realtà le foto del marito fantasma Simone Coppi si è aggiudicata il mercoledì sera in tv. Ma è Chi l’ha visto? che grazie alla sola presenza in studio di Pamela Prati guadagna spettatori e share rispetto alla settimana ...

Ascolti Mercoledì 29 maggio : Live Non è la D’Urso (19%) tra Nemiche per la Pelle (12%) e la finale di Europa League (10.4%) : Ascolti mercoledì 29 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Live non è la D’Urso – Canale 5 – 3.18 milioni e 19%Nemiche per la Pelle – Rai 1 – 2.87 milioni e 12%Chelsea – Arsenal (4-1) – finale Europa League – TV8 – 2.59 milioni e 10.4%Chi l’ha visto? – Rai 3 –2.13 milioni e 9.9%Boston – Caccia all’uomo – Rai 2 – 1.34 milioni e 5.8%Scontro tra titani ...

Ascolti TV | Mercoledì 29 maggio 2019. Non è la D’Urso 19% - Chi l’ha visto 9.9% - finale Europa League 10.4% : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 29 maggio 2019, su Rai1 il film Nemiche per la Pelle ha conquistato 2.868.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.12 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 3.184.000 spettatori pari al 19% di share (Buonanotte Live della durata di 11 minuti: 1.110.000 – 22.7%). Su Rai2 Boston – Caccia all’uomo ha interessato 1.341.000 ...

Ascolti tv mercoledì 29 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Nemiche per la pelle ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Boston - Caccia all'uomo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Scontro tra titani ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 ...

Ascolti TV | Mercoledì 29 maggio 2019. Non è la D’Urso 19% - Chi l’ha visto 9.9% : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 29 maggio 2019, su Rai1 il film Nemiche per la Pelle ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Boston – Caccia all’uomo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Scontro tra Titani ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 29 maggio 2019 : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 29 maggio 2019, su Rai1 il film Nemiche per la Pelle ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Boston – Caccia all’uomo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Scontro tra Titani ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha ...

Ascolti Mercoledì 29 maggio : Live Non è la D’Urso tra Nemiche per la Pelle e la finale di Europa League : Ascolti mercoledì 29 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Nemiche per la Pelle – Rai 1 – milioni e %Caccia all’uomo – Rai 2 – milioni e %Chi l’ha visto? – Rai 3 – milioni e %Live non è la D’Urso – Canale 5 – milioni e %Freedom – Rete 4 – milioni e %Scontro tra titani – Italia 1 – milioni e %Lawrence d’Arabia – La7 – milioni e %Chelsea – ...

Ascolti Mercoledì 22 maggio - Duisburg 16.6% su Rai 1 - Live non è la D’Urso 18% su Canale 5 : Ascolti Mercoledì 22 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Duisburg – Rai 1 – 3.68 milioni e 16.6%Live non è la D’Urso – Canale 5 – 3.916 milioni e 18%Chi l’Ha visto? – Rai 3 – 1.783 milioni e 8.7%Shall We Dance – Rai 2 – 1.42 milioni e 6.2%Lethal Weapon – Italia 1 – 1.04 milioni e 5.2%Freedom – Rete 4 – 1 milione e 5%Bersaglio Mobile ...

Ascolti TV | Mercoledì 22 maggio 2019. Non è la D’Urso sfiora i 4 mln (18%) - Duisburg 16.6% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 22 maggio 2′019, su Rai1 il film tv in prima visione Duisburg – Linea di sangue ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso, con la confessione shock di Eliana Michelazzo, ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la serie Lethal Weapon ha ...

Ascolti tv mercoledì 22 maggio 2019 : Una serata con Rai 1 che ricorda la tragedia di Duisburg mentre su Canale 5 c'è Live - Non è la d'Urso solo sul caso Michelazzo. Prime Time Su Rai 1 Il film tv Duisburg - Linea di sangue ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Shall We Dance? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato .000 ...

Ascolti TV | Mercoledì 22 maggio 2019 : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 22 maggio 2′019, su Rai1 il film tv in prima visione Duisburg – Linea di sangue ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso, con la confessione shock di Eliana Michelazzo, ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la serie Lethal Weapon ha ...

Ascolti Mercoledì 22 maggio - Duisburg su Rai 1 - Live non è la D’Urso su Canale 5 : Ascolti Mercoledì 22 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Duisburg – Rai 1 – milioni e %Live non è la D’Urso – Canale 5 – milioni e %Chi l’Ha visto? – Rai 3 – milioni e %Lethal Weapon – Italia 1 – milioni e %Freedom – Rete 4 – milioni e %Shall We Dance – Rai 2 – milioni e %Bersaglio Mobile – La7 – mila e %Nati Stanchi – ...

Ascolti TV | Mercoledì 15 maggio 2019. In 7 - 3 mln per la finale di Coppa Italia (28.7%) - Non è la D’Urso 17.7% : Pamela Prati e Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 15 maggio 2019, su Rai1 la finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio ha conquistato 7.297.000 spettatori pari al 28.7% di share (qui gli Ascolti della finale 2018). Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.21 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.911.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Rai2 Dove eravamo rimasti ha interessato 1.335.000 spettatori pari ...

Ascolti tv mercoledì 15 maggio 2019 : I risultati di una serata tra la finale di Coppa Italia, Live - Non è la d'Urso, Chi l'ha visto?. Prime Time Su Rai 1 Atalanta - Lazio, finale di Coppa Italia, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Dove eravamo rimasti? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato .000 telespettatori, share %. ...