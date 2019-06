Arrestato per corruzione il vicepresidente della Fifa Ahmad Ahmad

Fifa - Infatino perde il suo vice : Ahmad Ahmad Arrestato a Parigi con l’accusa di corruzione : Il presidente della Confederazione Africana, nonchè vince di Gianni Infantino, Ahmad Ahmad, è stato arrestato a Parigi con l’accusa di corruzione Neanche il tempo di festeggiare la rielezione di Gianni Infantino che la Fifa si ritrova per le mani un nuovo scandalo. A Parigi, sede del Congresso della Federazione Internazionale, è stato arrestato Ahmad Ahmad, presidente della Confederazione Africana e vice di Gianni Infantino. Ahmad ...

Arrestato Marco Carta - il famoso cantante ai domiciliari per furto aggravato : l cantante Marco Carta è stato Arrestato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita. Arrestato dalla Polizia locale, per il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show, 34 anni, ieri sera sono ...

Cremona - approfitta della coda per il selfie con Salvini per molestare una ragazzina : Arrestato : Attende la fine del comizio, quando la gente si mette in fila, ai piedi del palco, nell’attesa di fare un selfie con Matteo Salvini. È quella, nella testa di Luca Todde, 50enne sardo ma residente a Bergamo, l’occasione giusta. Non era la prima volta che lo faceva, ammetterà più tardi. E così si struscia, con i pantaloni ma mutande sotto, contro una ragazzina di 16 anni, in coda per una foto col ministro leghista. Identificato, su disposizione ...

In coda per un selfie con Salvini palpeggia 16enne! Arrestato 50enne : L’uomo ha approfittando della folla presente al comizio di Salvini per molestare l’adolescente. Non è la prima volta che l’indagato commette atti simili. Più che un fan di Salvini Luca Todde, un 50enne di origini sarde da anni residente nel Bergamasco, lo si potrebbe definire un palpeggiatore seriale. L’uomo, infatti, ha compiuto la sua ultima, in ordine di tempo, azione criminale nella serata di lunedì nel corso di un evento ...

Inghiotte 100 ovuli di eroina per sfuggire a controlli aeroportuali : Arrestato : Roma – Nel corso di alcuni controlli effettuati all’interno dell’aeroporto Intercontinentale Leonardo da Vinci di Fiumicino, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino nigeriano, di 34 anni, con precedenti, con l’accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, lo straniero giunto all’alba a Roma con un volo da Addis Abeba, ...

Atti persecutori all'ex moglie e parenti - Arrestato 54enne pescarese : Pescara - Minaccia l'ex moglie e i parenti della donna nonostante l'ammonimento del Questore di Pescara dello scorso dicembre: protagonista della vicenda un pescarese di 54 anni, arrestato dalla polizia per Atti persecutori, oltre la resistenza, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale; alcuni mesi fa aveva anche costretto l'ex moglie a difendersi con spray al peperoncino. Dopo il giudizio direttissimo il Gip di Pescara ha ...

Arrestato nigeriano latitante ricercato per violenza sessuale : Federico Garau Resosi irreperibile prima che le autorità lo conducessero dietro le sbarre, l'africano era ricercato in tutta la penisola. Arrestato nella giornata di ieri grazie alle segnalazioni dei cittadini È finalmente finito in manette un 30enne nigeriano accusato di violenza sessuale e ricercato da tempo in tutto il Paese. Lo straniero è stato rintracciato a Cacciola, una frazione di Scandiano (Reggio Emilia). Secondo quanto ...

Seduce 13enne sul web e l’induce a fuggire con lui : Arrestato per circonvenzione di minore : L'aveva conosciuta sui social network e l'aveva convinta ad andare via insieme a lui per fare la classica fuitina, come si usava un tempo. La storia, tuttavia, non ha nulla di romantico, perché lei ha solo 13 anni ed è stata indotta a lasciare la casa dei genitori da un uomo che ha il doppio dei suoi anni e che ora è stato arrestato con l'accusa di circonvenzione di minore. Lei si chiama Mariacatena, ha 13 anni e per 24 ore è stata una ragazza ...

Australia - uomo spara in hotel e uccide almeno 5 persone : Arrestato. I media locali : “Era da poco uscito dal carcere” : Armato di fucile a pompa, è entrato in un albergo e ha aperto il fuoco su chiunque si trovasse all’interno delle camere. È successo nell’hotel Palms sulla McMinn Street di Darwin, in Australia. Secondo un primo conto delle vittime, almeno cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, due dei quali in ospedale in condizioni stabili. L’uomo sospettato della sparatoria, 45 anni, è stato arrestato dalla polizia ...

Frosinone - corruzione e turbativa d’asta : Arrestato il sindaco di Cervaro Angelo D’Aliesio e altre quattro persone : Si erano messi d’accordo per far aggiudicare a una società amica la gara d’appalto sui rifiuti solidi urbani del comune di Cervaro, in provincia di Frosinone. Per questo i carabinieri hanno arrestato il sindaco della città, Angelo D’Aliesio, l’ex sindaco Gino Canale, due assessori e un tecnico comunale. L’accusa è corruzione e turbativa d’asta. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa ...

Catellamare di Stabia - abusi su minori : Arrestato bidello 55enne per violenza sessuale aggravata : È finito in manette nei giorni scorsi con l'accusa di violenza sessuale su minori un 55enne che lavorava come bidello all'interno dell'istituto alberghiero Raffaele Viviani di Castellammare di Stabia (Napoli). Il fermo, eseguito dagli agenti della polizia di Stato, è avvenuto venerdì, a seguito di u

Il cantante Marco Carta Arrestato per furto aggravato : il giudice non convalida il fermo : Il noto cantante italiano Marco Carta, cagliaritano classe 1985, già vincitore nel 2008 del programma televisivo talent show 'Amici' di Maria De Filippi, nella serata di venerdì 31 maggio 2019, è stato protagonista di una vicenda assurda quanto stravagante. L'artista è stato tratto in arresto dalle forze dell'ordine a Milano, mentre era in compagnia di una donna di 53 anni. Secondo i militari dell'arma dei carabinieri si sarebbe reso colpevole ...