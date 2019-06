Archeologia protagonista al Colosseo | 3 giorni dedicati a vita antichi romani

romadailynews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Roma – Dal 14 al 16 giugno l’sara’di un evento su scala europea: in occasione della decima edizione le Giornate Nazionali dell’– coordinate dall’Inrap (Istituto Nazionale di Ricerche Archeologiche Preventive) in Francia – si aprono all’Europa e a Roma il Parco archeologico del, che ha aderito all’iniziativa. Tredi eventi diffusi in tutta l’area archeologica trasformeranno il Parco in un grande laboratorio di atti’ didattiche e sperimentali, ricostruzioni storiche, cacce al tesoro, visite guidate straordinarie, accogliendo adulti e bambini in un emozionante viaggio nel tempo. Le postazioni, distribuite tra Foro Romano, lungo le tabernae della via Nova, presso la Casa di Augusto e all’interno dei palazzi imperiali del Palatino, consentiranno di toccare con ...