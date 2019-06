Animali da macello infetti e prodotti caseari di provenienza incerta | ingenti sequestri

Animali - Brambilla : “Tra gabbie e macello - sofferenza e crudeltà sulle tavole degli italiani” : “Le immagini diffuse dalla campagna “End the cage age” mostrano che non esistono gabbie “arricchite” e sopportabili, ma solo gabbie: comunque insopportabili. In particolar modo quando vi sono confinati dei conigli, sempre più presenti nelle case degli italiani come Animali d’affezione. Perciò ho ripresentato in questa legislatura la proposta di legge che li riconosce come tali e vieta il consumo della loro carne”. Così l’on. Michela Vittoria ...